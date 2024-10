Iltempo.it - Escherichia coli in hamburger McDonald's, 90 i casi: scoperta la causa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Svelata l'origine dell'epidemia dicollegata ad's, che negli Stati Uniti ha fatto registrare 90con 27 ricoverati, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dai Cdc. "Le informazioni epidemiologiche e di tracciabilità mostrano che le cipolle fresche a fette sono la probabile fonte di infezione in questo focolaio", informano i Centers for Disease Control and Prevention. Rispetto al precedente bilancio comunicato dall'agenzia federale venerdì 25 ottobre (75in 13 stati Usa, con 22 ospedalizzati compreso 1 decesso e 2 pazienti con sindrome emolitico-uremica Seu), "al 30 ottobre sono state segnalate 15 nuove infezioni e altri 5 ricoveri. La data più recente di insorgenza della malattia è il 16 ottobre.