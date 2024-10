Tpi.it - Endless Love: le anticipazioni della puntata in onda il 31 ottobre su Canale 5

(Di giovedì 31 ottobre 2024): lee la tramainil 31su5 Questa sera, giovedì 312024, alle ore 21.20 su5 va inunadi, la popolare fiction di successo inogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasionefineprima stagione e l’iniziosec. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su5. Vediamo insieme lee la trama di stasera.e trama Deniz ha un’allergia alle fragole, ma il medico che visita la bambina si insospettisce perché Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa. Non avendo neppure registrato la bambina all’ingresso dell’ospedale, il medico avverte la polizia.