(Adnkronos) – Quando manca meno di una settimana al voto per le Elezioni presidenziali americane, si è già da qualche giorno iniziato a votare per corrispondenza, con alcune schede arrivate anche da molto, molto lontano. Secondo quanto riferito dall'addetto agli affari pubblici della Nasa, Jimi Russell, i quattro astronauti americani a bordo della Stazione Spaziale L'articolo Elezioni Usa, voto per corrispondenza senza limiti: dall'estero allo spazio proviene da Webmagazine24.

Elezioni Usa, voto per corrispondenza senza limiti: dall'estero allo spazio

A meno di una settimana dalle presidenziali si vota per corrispondenza, anche dalla Stazione Spaziale Internazionale ...

Elezioni USA 2024, come funziona il voto per corrispondenza degli americani in Italia

Michelle Lee, portavoce del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, ha spiegato a Fanpage.it come funziona il voto dei cittadini americani in Italia in vista delle presidenziali USA del 5 ...

Elezioni Usa 2024, guida completa al voto e alle novità del 5 novembre

Elezioni del 5 novembre: cosa aspettarsiIl 5 novembre 2024 segnerà un momento cruciale per la democrazia americana, con gli elettori americani che si ...

Elezioni Usa 2024, voto anticipato per quasi 50 milioni di americani

Si tratta di numeri più bassi solo rispetto al record del 2020, ma nella composizione dei votanti è cambiato qualcosa. Secondo la Cnn, gli elettori che hanno già consegnato le schede sono più anziani, ...