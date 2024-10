Ravennatoday.it - Elezioni regionali, il candidato Serra porta la mobilitazione per la pace a Ravenna

Leggi tutto 📰 Ravennatoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche aarriva la"Soldi alla terra, non alla guerra": appuntamento fissato per lunedì 4 novembre, ore 16, in Darsena, presso via Magazzini Anteriori. Alla manifestazione prenderà parte anche Federicoa presidente della Regione per la lista "Emilia Romagna