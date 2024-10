Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Obiettivi Nike Mercurial Cosmic Speed Casa E Trasferta Ecco Come Ottenere I Kit

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Glisono disponibili in EA FC 25. Il kit speciale per la modalità Ultimate Team può essere acquistato nell’area dedicata del negozio.accade abitualmente, anche per la nuova stagione, utilizzando i kitpotete completare subito una serie die riscattare immediatamente dei punti esperienza per sbloccare dei premi. I kitpuò essere acquistato tramite il negozio di UT 25 nella sezione Oggetti Stadio Stagione 1 da uno dei dispositivi di gioco PlayStation, Xbox, PC o Nintendo Switch. Il kit in questione è contenuto nel BundleCollezioneche può essere acquistato per 97.500 crediti o 975FC Points. Scopri gli oggetti Pionieri, dedicati alle stelle di questo inizio stagione che stanno dando spettacolo oltre ogni aspettativa.