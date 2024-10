Agi.it - È stato avvistato di nuovo l'orso M29

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI -avvistamento per M29, l'che da alcuni anni vive nei boschi dell'Ossola. Dopo che a metà settembre l'animale aveva più volte razziato gli alveari nella zona di Trontano, in Valle Vigezzo, ieri è riapparso sulle alture di Masera, sull'altro versante della stessa valle. Ad avvistarlo nella zona degli alpeggi Travello, Fornale e Pescia sono stati alcuni cacciatori che hanno subito segnalato l'episodio alla polizia provinciale. M29 non ha mai creato problemi, ma l'appello dei tecnici è comunque quello a prestare massima attenzione.