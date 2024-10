Dossier, al gip:temo per mia incolumità (Di giovedì 31 ottobre 2024) 12.45 "Sono preoccupato, temo per la mia incolumità e quella della mia famiglia. Avevo percepito che dietro a questo sistema c'era qualcosa di oscuro quindi a un certo punto sono stato al mio posto. Mi passavano i dati e facevo i report" Questo il senso delle dichiaraizoni spontanee rese al gip di Milano Filice da Massimiliano Camponovo, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta milanese sugli accessi abusivi a varie banche dati e sui presunti Dossieraggi. Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 12.45 "Sono preoccupato,per la miae quella della mia famiglia. Avevo percepito che dietro a questo sistema c'era qualcosa di oscuro quindi a un certo punto sono stato al mio posto. Mi passavano i dati e facevo i report" Questo il senso delle dichiaraizoni spontanee rese al gip di Milano Filice da Massimiliano Camponovo, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta milanese sugli accessi abusivi a varie banche dati e sui presuntiaggi.

