Diwali, che cos'è la festa più importante dell'anno in India (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Diwali è la festa più importante dell'anno in India e in particolare per gli induisti. Viene celebrata attraverso le diverse religioni nella nazione più popolosa del mondo e nella diaspora. Generalmente per diversi giorni, quest'anno proprio a cavallo del 31 ottobre, le persone partecipano a incontri festivi, spettacoli pirotecnici, banchetti e preghiere. Da cosa deriva il termine 'Diwali' Diwali deriva dalla parola "Deepavali", che significa "una fila di luci" ed è infatti nota come festa delle Luci. In questo giorno, i festeggianti accendono file di tradizionali lampade di terracotta con olio all'esterno delle loro case per simboleggiare la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull'ignoranza. Induisti, buddisti, giainisti e sikh hanno tutti le loro storie di Diwali.

Diwali, che cos'è la festa più importante dell'anno in India

Il Diwali è la festa più importante dell'anno in India e in particolare per gli induisti. Viene celebrata attraverso le diverse religioni nella nazione più

Cos'è il Diwali e quando c'è nel 2024 la festa più importante e antica dell'India. Tutto quello che c'è da sapere.

È comunemente conosciuta come le festa indiana delle luci: quando si festeggia e qual è il suo significato secondo l'induismo

Cosa si mangia esattamente per il Diwali 2024? Scoprite quali specialità tradizionali si preparano e si mangiano durante la grande festa indiana