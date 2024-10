Firenzetoday.it - DIRETTA / Genoa-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:25 Non sarà della gara Mario Balotelli. L'ex Inter, che ha svolto le visite mediche lunedì, non è ancora pronto fisicamente e quindi Gilardino ha deciso di non portarlo neanche in panchina per la sfida odierna. Dall'altra parte non ci sarà Moise Kean