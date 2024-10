Napolitoday.it - De Luca presenta la legge sul terzo mandato. I 5 Stelle: "E' solo un caos"

Leggi tutto đź“° Napolitoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sta per cominciare la battaglia per le elezioni regionali 2026. Vincenzo Depunta senza mezzi termini al, alla fine del quale avrebbe 81 anni. Lo ha detto a chiare lettere nonostante l'opposizione del Pd nazionale. E nonostante non sia previsto né dalladello Stato né dal