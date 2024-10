Tpi.it - Dario Argento e l’orrore della burocrazia digitale: “Non riesco a fare lo spid. Halloween? L’ho portato io in Italia”

Leggi tutto 📰 Tpi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024): “Nonlo” Intervistato in occasione di, il regista del brividorivela che il vero orrore di oggi è la: “Nonlo, il mio passaporto non ha chip, perla carta d’identità elettronica ci vogliono mesi. Stiamo cercando di venirne a capo con la mia segretaria”. A La Repubblica, il regista rivela di essere stato lui a diffondere la festa statunitense in: “Vivevo a Los Angeles, lavoravo alla postproduzione di un film, forse Trauma. Ero in un bell’albergo a Santa Monica. Erano i giorni dima non sapevo cosa fosse. Vedo in strada ragazzi mascherati, gruppi che vanno nelle case a rompere Ie scatole, mi incuriosisco, chiedo al montatore, mi spiegafesta, le zucche, dolcetto o scherzetto, i demoni, i mostri, le streghe”.