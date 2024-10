Dal murales alla processione, Napoli omaggia Maradona per i 64 anni dalla nascita (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La passione per Diego Armando Maradona a Napoli non si esaurisce e la città si prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Diego, eterna icona azzurra, scomparsa il 25 novembre del 2020, con una straordinaria iniziativa che andrà in scena oggi giorno del compleanno dell’asso argentino che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi napoletani. E’ stata organizzata una processione nel centro storico, dove sfilerà la statua realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Oggi Maradona avrebbe compiuto 64 anni. E Napoli si prepara a ricordarlo con tutti gli onori. .com - Dal murales alla processione, Napoli omaggia Maradona per i 64 anni dalla nascita Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La passione per Diego Armandonon si esaurisce e la città si prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Diego, eterna icona azzurra, scomparsa il 25 novembre del 2020, con una straordinaria iniziativa che andrà in scena oggi giorno del compleanno dell’asso argentino che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi napoletani. E’ stata organizzata unanel centro storico, dove sfilerà la statua realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Oggiavrebbe compiuto 64. Esi prepara a ricordarlo con tutti gli onori.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maradona, aune unain suo onore nel giorno della nascita; Dalomaggia Maradona per i 64 anni dalla nascita; Dalomaggia Maradona per i 64 anni dalla nascita; Maradona compleanno, ecco il murale bis a: «Vinciamo nel nome di Diego»;onora Maradona: celebrazioni per il 64° compleanno dell’icona calcistica; Statua Maradona, la "" è iniziata per le strade di. Orari e percorso; Approfondisci 🔍

Dal murales alla processione, Napoli omaggia Maradona per i 64 anni dalla nascita

(msn.com)

La passione per Diego Armando Maradona a Napoli non si esaurisce e la città si prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Diego, eterna icona azzurra, scomparsa il 25 novemb ...

Maradona compleanno, ecco il murale bis a Napoli: «Vinciamo nel nome di Diego»

(ilmattino.it)

Passa la statua di Diego, in tanti si fermano e fanno il segno della croce. Non c’è nulla di blasfemo, chi ha visto di persona quei momenti potrà confermarlo. È solo ...

Maradona, a Napoli un murales e una processione in suo onore nel giorno della nascita

(informazione.it)

La passione per Diego Armando Maradona a Napoli non si esaurisce e la città si prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Diego, eterna icona azzurra, scomparsa il 25 novemb ...

Napoli, nuovo murales per Maradona al Vomero: «Non fu evasore»

(msn.com)

La mano de Dios contro il male e contro l’ingiustizia, in un murales realizzato al vomero dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec si potrà ammirare da oggi alle ...