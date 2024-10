Da Stephen King a Sally Rooney: è un novembre di attesi ritorni in libreria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche novembre, ricco di uscite editoriali interessanti, non lascerà delusi i lettori italiani. Nel mese che precede dicembre, solitamente 'svuotato' di pubblicazioni, tra i romanzi più attesi la palma va a Intermezzo di Sally Rooney, ultima fatica della scrittrice irlandese, acclamata come una Today.it - Da Stephen King a Sally Rooney: è un novembre di attesi ritorni in libreria Leggi tutto 📰 Today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche, ricco di uscite editoriali interessanti, non lascerà delusi i lettori italiani. Nel mese che precede dicembre, solitamente 'svuotato' di pubblicazioni, tra i romanzi piùla palma va a Intermezzo di, ultima fatica della scrittrice irlandese, acclamata come una

