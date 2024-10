Covid, morì dopo il vaccino: procura di Genova chiede processo per i medici di Lavagna (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio per alcuni medici dell'Ospedale di Lavagna, indagati per la gestione del caso di Camilla Canepa, la giovane morta dopo la somministrazione del vaccino antiCovid. La vicenda, avvenuta nel giugno 2021, ha sollevato interrogativi sulla corretta applicazione delle linee guida per il riconoscimento della L'articolo Covid, morì dopo il vaccino: procura di Genova chiede processo per i medici di Lavagna proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladiha richiesto il rinvio a giudizio per alcunidell'Ospedale di, indagati per la gestione del caso di Camilla Canepa, la giovane mortala somministrazione delanti. La vicenda, avvenuta nel giugno 2021, ha sollevato interrogativi sulla corretta applicazione delle linee guida per il riconoscimento della L'articoloildiper idiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

