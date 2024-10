Così Giorgia Meloni fa cassa sulle pensioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) I pensionati che vivono all'estero dovranno stringere la cinghia e non solo loro. È infatti di 8,6 milioni di euro (al netto degli effetti fiscali) all'anno - per il periodo 2025-2028 - il risparmio sulla spesa pensionistica che dovrebbe derivare all'articolo 27 della manovra, che prevede il Today.it - Così Giorgia Meloni fa cassa sulle pensioni Leggi tutto 📰 Today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I pensionati che vivono all'estero dovranno stringere la cinghia e non solo loro. È infatti di 8,6 milioni di euro (al netto degli effetti fiscali) all'anno - per il periodo 2025-2028 - il risparmio sulla spesastica che dovrebbe derivare all'articolo 27 della manovra, che prevede il

Così Giorgia Meloni fa cassa sulle pensioni

Stretta sui residenti all'estero, che l'anno prossimo non avranno scatti di rivalutazione dell'assegno. Scotto (PD): "Il governo tradisce gli italiani" ...

“Sto sbagliando tutti i conti, ho fatto un casino”. L’imbarazzo di Meloni a Porta a Porta, calcolatrice alla mano, sui numeri della sanità

Così parlava, il 25 ottobre, Giorgia Meloni a Genova all’evento di chiusura della campagna ... la premier ha dovuto ammettere: “198 euro. No fa 398, sto sbagliando tutti i conti, ho fatto un casino“.

Giorgia Meloni: "Uno schifo i dossier. E dai giudici propaganda"

Infine è stata la volta di Giorgia Meloni: «Le argomentazioni con cui il tribunale di Bologna chiede alla Corte europea di disapplicare il decreto sui Paesi sicuri sembrano un volantino ...

Giorgia Meloni fa il bilancio dopo due anni di governo: "Restituito centralità all'Italia"

«Abbiamo in questi anni restituito all’Italia una nuova centralità sulla scena internazionale, abbiamo rilanciato la crescita ...