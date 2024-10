Cos’è #Matildina4safety la raccolta fondi per la sciatrice morta. Come donare (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 31 ottobre 2024 – Raccogliere fondi da investire sulla ricerca e la realizzazione di dispositivi che possano garantire maggior sicurezza a chi scia. E’ l’iniziativa #Matildina4safety lanciata dalla famiglia l’indomani della morte di Matilde Lorenzi, la promessa dello sci alpino italiano morta in un incidente mentre si allenava su un ghiacciaio in val Senales. L’appella del papà di Matilde ''Matilde ci ha chiamato a fare un duro lavoro, un lavoro che dovrà essere fatto da tutti insieme per questo busseremo a tutte le porte''. Così Adolfo, il papà di Matilde Lorenzi nella chiesa di San Lorenzo di Giaveno dove si sono celebrati i funerali della giovane sciatrice. Quotidiano.net - Cos’è #Matildina4safety la raccolta fondi per la sciatrice morta. Come donare Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 31 ottobre 2024 – Raccogliereda investire sulla ricerca e la realizzazione di dispositivi che possano garantire maggior sicurezza a chi scia. E’ l’iniziativalanciata dalla famiglia l’indomani della morte di Matilde Lorenzi, la promessa dello sci alpino italianoin un incidente mentre si allenava su un ghiacciaio in val Senales. L’appella del papà di Matilde ''Matilde ci ha chiamato a fare un duro lavoro, un lavoro che dovrà essere fatto da tutti insieme per questo busseremo a tutte le porte''. Così Adolfo, il papà di Matilde Lorenzi nella chiesa di San Lorenzo di Giaveno dove si sono celebrati i funerali della giovane

