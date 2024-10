Lanazione.it - Coppa Italia amara per il Sarzana. Rossoneri superati dal Pumas

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Passaggio a vuoto casalingo dell’Hockeynellariservata alle formazioni che disputeranno il campionato di serie A2. Isono stati battuti 4 a 1 dalViareggio diretto dall’ex tecnico rossonero Mirko Bertolucci. Un risultato finale pesante per i ragazzi di mister Josè Vianna che hanno lottato intensamente su ogni pallina sbloccando il risultato in avvio di ripresa con Lavagetti dopo la prima frazione di gioco chiusa 0 a 0. "La squadra sta girando – ha spiegato l’autore della rete Alessio Lavagetti – ci stiamo allenando bene, le prestazioni sono positive e se continuiamo così, siamo sulla buona strada. La prossima prossima sfida con l’SPV Viareggio sarà difficile, all’danata abbiamo abbiamo perso ma per quello che si è visto in pista abbiamo giocato comunque bene".