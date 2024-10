Conto corrente cointestato o conti separati? Ecco cosa preferiscono le coppie italiane (Di giovedì 31 ottobre 2024) ?Conto corrente cointestato o separato? Questo è il dilemma! Se in passato l’opzione più gettonata dalle coppie italiane era quella di “sposarsi” anche economicamente, le cose sembrano essere un po’ cambiate. In che modo? Scopriamolo insieme! ?Secondo un sondaggio realizzato dalla Community di Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del Sbircialanotizia.it - Conto corrente cointestato o conti separati? Ecco cosa preferiscono le coppie italiane Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ?o separato? Questo è il dilemma! Se in passato l’opzione più gettonata dalleera quella di “sposarsi” anche economicamente, le cose sembrano essere un po’ cambiate. In che modo? Scopriamolo insieme! ?Secondo un sondaggio realizzato dalla Community di Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del

Nulla, però, vieta di avere un conto corrente intestato a due o più persone. In questo articolo ci occupiamo dei conti correnti cointestati, spiegando prima di tutto cosa sono e come funzionano.

Ne deriva pertanto che la moglie non ha alcun diritto sui redditi derivanti dal lavoro del marito (e viceversa). Non potrà cioè rivendicarne una quota, chiedere l’accesso al conto corrente, ...

Esistono anche conti ibridi in cui alcune operazioni ... andrà applicata la firma congiunta. Di norma, un conto corrente cointestato a firma disgiunta è la soluzione ideale per una famiglia ...