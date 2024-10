Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti premia Sara Batani di Vision Beauty Hair Lab

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Proprio "tagliata" per capelli e acconciature, tanto da essere "in testa" per la sua categoria., titolare diLab di San Piero in Bagno, ha ricevuto daRavenna-Cesena il riconoscimento chel’eccellenza per la categoria "Imprenditoria under 40"., giovane parrucchiera di 29 anni, ha maturato un’esperienza di 9 anni, lavorando in un salone a Cesena. Poi, nel 2024, ha deciso di aprire il proprio negozio a San Piero, suo paese natale. "Dopo aver appreso il mestiere, la determinazione di– dice– l’ha portata ad investire nel suo territorio d’origine, l’Alto Savio, offrendo alla clientela del suo paese un salone moderno. In prospettiva e con la volontà di crescere, divenire sempre più grandi, anche con collaboratori, l’ambizione diè quella di diventare un punto di riferimento del territorio".