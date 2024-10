Ferraratoday.it - Commercio, il coraggio di Alice e Francesco: taglio del nastro per un nuovo supermercato

Leggi tutto 📰 Ferraratoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’orario ufficiale dell’inaugurazione era fissato per le 10, ma le clienti hanno cominciato ad affollare il Carrefour Express (di via Roma) già alle nove in punto, non appena le saracinesche si sono alzate. D’altra parte, l’apertura di un market a Formignana era attesissima: lo ha dimostrato