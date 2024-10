Sbircialanotizia.it - Come proteggere i bambini dai malanni invernali: guida pratica

Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’autunno sta ormai per cedere il passo all’inverno, e con esso le temperature più miti si trasformeranno in un freddo pungente. Il passaggio da una stagione all’altra porta con sé non solo il cambiamento del paesaggio e l’arrivo di profumi tipiciquello delle castagne arrostite, ma anche la riemersione didi stagione, che