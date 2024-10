Cina: Sichuan, villaggio promuove servizi di equitazione per turisti (2) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Kangding, 31 ott – (Xinhua) – Un abitante del villaggio aiuta un turista a montare a cavallo nella prateria di Tagong, citta’ di Kangding, nella prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 28 ottobre 2024. L’equitazione e’ uno dei servizi turistici piu’ importanti della prateria, che si estende a un’altitudine di circa 3.700 metri. Sotto la guida delle autorita’ locali, il villaggio di Tagong ha istituito un’associazione di categoria e una serie di standard professionali per i fornitori di servizi di equitazione qui, nel tentativo di garantire ai turisti un’esperienza piu’ piacevole. Il reddito collettivo del villaggio ha superato i 10 milioni di yuan (circa 1,4 milioni di dollari) nel 2023, di cui circa 7,2 milioni di yuan (circa 1,01 milioni di dollari) sono stati versati dai membri dell’associazione. Romadailynews.it - Cina: Sichuan, villaggio promuove servizi di equitazione per turisti (2) Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Kangding, 31 ott – (Xinhua) – Un abitante delaiuta un turista a montare a cavallo nella prateria di Tagong, citta’ di Kangding, nella prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sud-occidentale cinese del, il 28 ottobre 2024. L’e’ uno deici piu’ importanti della prateria, che si estende a un’altitudine di circa 3.700 metri. Sotto la guida delle autorita’ locali, ildi Tagong ha istituito un’associazione di categoria e una serie di standard professionali per i fornitori didiqui, nel tentativo di garantire aiun’esperienza piu’ piacevole. Il reddito collettivo delha superato i 10 milioni di yuan (circa 1,4 milioni di dollari) nel 2023, di cui circa 7,2 milioni di yuan (circa 1,01 milioni di dollari) sono stati versati dai membri dell’associazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:servizi di equitazione per turisti (1); Italia: ragazzoscambio culturale attraverso scrittura in cinese; Approfondisci 🔍

Italia: ragazzo promuove scambio culturale attraverso scrittura in cinese

(elivebrescia.tv)

Nanchino, 17 ott 14:28 – (Xinhua) – Accompagnato da cenni e talvolta da risate da parte del pubblico, un giovane italiano dai capelli ricci ha presentato il suo nuovo libro sulla sua esperienza di olt ...

Cina, fondi per progetti immobiliari saliti a 560 miliardi

(msn.com)

La Cina amplierà un programma di supporto ai ... le ristrutturazioni di un ulteriore milione di abitazioni "nei villaggi urbani", aggiungendo che le politiche troveranno applicazione ...

La Cina costruisce suoi villaggi in Bhutan (pensando all'India)

(asianews.it)

Solo nell'ultimo anno sono stati costruiti sette nuovi villaggi in regioni a quasi 4mila metri di altitudine ma strategicamente importanti. Milano (AsiaNews) - Era il 2016 quando la Cina ha ...

La Cina costruisce suoi villaggi in Bhutan (guardando alla frontiera con l'India)

(asianews.it)

Solo nell'ultimo anno sono stati costruiti sette nuovi villaggi in regioni a quasi 4mila metri di altitudine ma strategicamente importanti. Milano (AsiaNews) - Era il 2016 quando la Cina ha ...