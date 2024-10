Romadailynews.it - Cina: settore manifatturiero torna in zona di espansione a ottobre

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Ilcinese e’to indi, dopo cinque mesi consecutivi di contrazione, secondo i dati ufficiali di oggi. L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) delcinese si e’ attestato a 50,1 in, con un aumento rispetto al valore di 49,8 di settembre, superando la soglia boom-or-bust di 50 per la prima volta da maggio, ha dichiarato l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) in un comunicato. Commentando i dati, Zhao Qinghe, statistico dell’NBS, ha dichiarato che il sentimento economico dellaha continuato a migliorare in, grazie all’attuazione di un nuovo pacchetto di politiche incrementali e alla graduale entrata in vigore delle politiche gia’ esistenti. (Xin) Agenzia Xinhua