Romadailynews.it - Cina: presenta fresa meccanica a piena sezione con maggior diametro sviluppata nel Paese

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Changsha, 31 ott – (Xinhua) – Oggi e’ uscita dalla linea di produzione unacon ilpiu’ grandeautonomamente dalla. La macchina, con unmassimo di scavo di 16,64 metri, e’ stata prodotta a Changsha, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hunan.congiuntamente dalla China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd. (CRCHI) e dalla China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd., e’ lunga 145 metri e pesa circa 5.000 tonnellate. Ildella suacircolare e’ equivalente a quello di un edificio di cinque o sei piani. Secondo Zhao Hui, presidente della CRCHI, la produzione della macchina ha segnato una svolta nello sviluppo e nell’industrializzazione delle frese meccaniche anazionali da 16 metri e disuper-grande.