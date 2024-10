Cina: casa auto BYD registra aumento ricavi, utili netti a gen-set (Di giovedì 31 ottobre 2024) Shenzhen, 31 ott – (Xinhua) – L’azienda automobilistica cinese BYD ha registrato un aumento dei ricavi e degli utili netti sia nei primi nove mesi che nel terzo trimestre di quest’anno, ha dichiarato ieri BYD. Il fatturato dell’azienda con sede a Shenzhen per il periodo gennaio-settembre e’ ammontato a 502,25 miliardi di yuan (circa 70,35 miliardi di dollari), con un incremento del 18,9% su base annua. L’utile netto del periodo e’ aumentato del 18,1% anno su anno, raggiungendo i 25,24 miliardi di yuan. Nel terzo trimestre, il fatturato di BYD e’ aumentato di circa il 24% e l’utile netto dell’11,5%, ha dichiarato l’azienda nella sua relazione trimestrale. Romadailynews.it - Cina: casa auto BYD registra aumento ricavi, utili netti a gen-set Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Shenzhen, 31 ott – (Xinhua) – L’aziendamobilistica cinese BYD hato undeie deglisia nei primi nove mesi che nel terzo trimestre di quest’anno, ha dichiarato ieri BYD. Il fatturato dell’azienda con sede a Shenzhen per il periodo gennaio-settembre e’ ammontato a 502,25 miliardi di yuan (circa 70,35 miliardi di dollari), con un incremento del 18,9% su base annua. L’utile netto del periodo e’ aumentato del 18,1% anno su anno, raggiungendo i 25,24 miliardi di yuan. Nel terzo trimestre, il fatturato di BYD e’ aumentato di circa il 24% e l’utile netto dell’11,5%, ha dichiarato l’azienda nella sua relazione trimestrale.

