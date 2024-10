Romadailynews.it - Cina: bus smart alimentati da BeiDou, esploriamo trasporti tecnologici

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – A Zhuzhou, nellacentrale, i cittadini salgono sugli autobus da fermate virtuali con un semplice tocco su WeChat. Per soli due yuan, l’autobus arriva in pochi minuti, come se si prenotasse un taxi! Agenzia Xinhua