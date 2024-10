Iltempo.it - Chiediamoci perché i dossier solo adesso

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A volte ci sono domande che valgono da sole come, se non più, di una risposta. E la domanda che milioni di italiani si fanno, scoprendo la rete deiaggi che da anni muoveva le sue trame alle spalle del Paese, contaminando i pozzi della politica, dell'impresa onesta, del sistema bancario e di ogni angolo della nostra privacy è:dopo un silenzio tombale durato anni, all'improvviso, salta fuori tutto? Indagini, arresti, sequestri, interrogatori. Un mondo sommerso come i dati rubati, che all'improvviso prende forma in superficie, come i. A dirci che stavolta bisogna andare fino in fondo. E non guardare in faccia nessuno. Scopriamo, giorno dopo giorno, la vera trama di storie di cronaca che credevamo di conoscere. Oggi il Tempo si concentra sul processo a babbo Renzi, mentre il figlio Matteo era premier.