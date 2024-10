Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini, i Ris tornano nella villetta di Traversetolo: ecco perché

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Parma, 31 ottobre 2024 – I Ris sono tornati a casa, ladi Vignale di(Parma) triste scenario della vicenda dei due neonati trovati sepolti. E’ successo ieri mattina, e l’obiettivo sarebbe stato quello di far più luce sulle circostanze attorno alla morte del primogenito di, partorito il 12 maggio 2023. La 22enne è accusata di omicidio volontario e soppressione di cadavere per entrambi i bimbi. In particolare, gli investigatori avrebbero cercato tracce e riscontri scientifici che arricchiscano le informazioni già note. Le domande sono tante, soprattutto per il secondo bambino disseppellito dal giardino dell’abitazione, che versava in uno stato di decomposizione talmente avanzato da rendere molto difficili le ipotesi sulla causa del decesso. Pertanto, al momento, non è dato sapere se sia nato vivo o morto.