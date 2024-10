Vanityfair.it - Chiara Ferragni: gambe in vista e paillettes per il primo premio dopo il pandorogate

Leggi tutto 📰 Vanityfair.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Volata a Madrid per ricevere un importante riconoscimento, che l’ha inserita tra le Donne dell’anno per la sua carriera come pioniera nel settore della moda e nel settore digitale,ha scelto per l'evento un look patinato, da copertina. E per illuminarsi d'immenso sceglie una cascata di