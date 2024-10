Thesocialpost.it - Cgil e Uil annunciano lo sciopero contro la Manovra. Salvini: “Ridicoli”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)e Uil hanno programmato unogenerale di otto ore, con manifestazioni sparse lungo tutto lo Stivale, per la giornata di venerdì 29 novembre. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, sono stati i segretari Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. La mobilitazione è stata indetta per chiedere di cambiare ladi bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. “I lavoratori dipendenti e pensionati con l’Irpef che versano – ha detto nei giorni scorsi Pierpaolo Bombardieri – sono quelli che mantengono le strutture pubbliche in questo Paese, la sanità, la scuola; sarebbe ora che, anziché di condoni, si parlasse di recupero: di chi le tasse non le ha mai pagate“.