Casa Mimosa. Luogo sicuro degli ex detenuti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un appartamento per ospitare ia fine pena che escono dal carcere e hanno bisogno di un posto dove iniziare a ricostruirsi una vita. Inaugurata, un alloggio nel condominio solidale di via Corelli, zona Novoli, gestito da Fondazione solidarietà Caritas. L’appartamento, ristrutturato grazie ai fondi di Caritas italiana, può ricevere due ospiti che non hanno la possibilità di altra accoglienza. Gli exvivono in autonomia, ma fanno riferimento a un educatore e seguono un percorso di accoglienza, orientamento ai servizi del territorio, ricerca di un lavoro e di un alloggio, assistenza per i documenti. "è un servizio di cui c’era bisogno - afferma Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione solidarietà Caritas -. Per chi esce dal carcere la mancanza di un alloggio diventa anche un ostacolo verso il reinserimento".