Ilgiorno.it - Caravaggio, aggredisce una donna per rubarle il cellulare: carabiniere fuori servizio lo blocca

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo, 31 ottobre 2024 – Undella Compagnia di Treviglio, libero dal, è intervenuto ain soccorso di unaaggredita all'interno della propria auto da un uomo entrato improvvisamente nel veicolo. Allertato dalle grida della vittima, il militare ha prontamenteto l'aggressore, che, in stato di evidente alterazione psicofisica, stava per rubare ildella, minacciandola di morte. Dopo l'intervento della pattuglia, il responsabile, D.C., 47 anni, è stato arrestato e condotto in carcere a Bergamo.