Cancro al retto, Siena (UniMi): "Un 1 caso su 4 si può evitare la chirurgia" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Nel momento in cui c'è una diagnosi di carcinoma del retto localmente avanzato, cioè o molto grosso o con linfonodi contigui interessati dal tumore, "la prima cosa da fare è assicurarsi che venga verificato se si tratta di tumore Msi o Mss, perché se è Msi (dall'inglese, instabilità dei microsatelliti) devo fare l'immunoterapia, ma se si tratta di tumore al retto localmente avanzato Mss (stabilità dei microsatelliti) ci sono delle novità da considerare". Come dimostrano "i risultati dello studio 'No-Cut', recentemente presentato al Congresso europeo di oncologia (Esmo), nel tumore del retto localmente avanzato Mss una persona su 4 può avere remissione completa senza chirurgia del retto". Liberoquotidiano.it - Cancro al retto, Siena (UniMi): "Un 1 caso su 4 si può evitare la chirurgia" Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Nel momento in cui c'è una diagnosi di carcinoma dellocalmente avanzato, cioè o molto grosso o con linfonodi contigui interessati dal tumore, "la prima cosa da fare è assicurarsi che venga verificato se si tratta di tumore Msi o Mss, perché se è Msi (dall'inglese, instabilità dei microsatelliti) devo fare l'immunoterapia, ma se si tratta di tumore allocalmente avanzato Mss (stabilità dei microsatelliti) ci sono delle novità da considerare". Come dimostrano "i risultati dello studio 'No-Cut', recentemente presentato al Congresso europeo di oncologia (Esmo), nel tumore dellocalmente avanzato Mss una persona su 4 può avere remissione completa senzadel".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:al(UniMi): "Un 1 caso su 4 si può evitare la chirurgia"; Dal laboratorio a nuove terapie per i pazienti; Lotta contro il. La ricerca salva la vita. L’oncologo ai giovani:: "Diagnosi in aumento"; L’allarme dei medici: sempre più tumori sotto i 50 anni; Tumore colon: è italiana la prima terapia anti HER2 approvata da FDA; Frontiere future nel trattamento del carcinoma delin pazienti MSI. Intervista al Prof. Salvatore

Cancro al retto, Siena (UniMi): "Un 1 caso su 4 si può evitare la chirurgia"

(msn.com)

Oggi, illustra Siena, i trattamenti del cancro al retto sono "la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia, l'immunoterapia e le terapie a bersaglio molecolare. Vengono utilizzate a seconda che si ...

Il tocco del cuore che batte contro il cancro. Viaggio-spettacolo nel mondo della ricerca

(lanazione.it)

Un evento indimenticabile quello che ha animato, il 27 ottobre scorso, la Sala del Maggior Consiglio al Palazzo Ducale di Genova: ’Il tocco del cuore che batte contro il cancro’ ha portato la scienza ...

Tumore del colon-retto. La guarigione è possibile, anche con le metastasi

(quotidianosanita.it)

A Roma, gli esperti discutono del trattamento di uno dei quattro ‘big killer’ dell’oncologia, il cancro al colon-retto. Tra screening sempre più accurati e farmaci biologici ecco tutte le ...

Relazione tra Cancro del Colon-Retto tra i Giovani e Microplastiche

(microbiologiaitalia.it)

Segnali di Allarme e Prevenzione I sintomi più comuni associati al cancro del colon-retto includono cambiamenti nelle abitudini intestinali, come stitichezza, diarrea, dolore addominale e ...