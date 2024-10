Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, Beltran nel mirino di quella squadra per gennaio

Leggi tutto 📰 Calcionews24.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024)potrebbe lasciare laviola per giocare con quel team. Ecco le ultime novità di mercato Nonostantesi sia leggermente ripreso in casa, dall’altra parte non sono esenti quelle voci diche lo vedrebbero lontano di Firenze: addirittura di ritorno al River Plate. Secondo quanto riportato da El Crack