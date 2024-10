Inter-news.it - Bowen: «Inter Women inizio spettacolare. Ora una sfida cruciale!»

Katie, difensore dell', inquadra il momento che le nerazzurre di Giampiero Piovani stanno vivendo. Poi pensa al prossimo match, fissando gli obiettivi della squadra. MIGLIORAMENTI – Katievistata daTV, descrive le sensazioni dopo le prime sette partite dell'. Il difensore neozelandese dichiara: «Abbiamo fatto undi stagione, siamo ancora imbattute. Si può ancora migliorare sotto tanti aspetti. Non siamo state perfette in difesa, tantomeno in attacco. Ci sono tante cose su cui abbiamo lavorato in allenamento e che dobbiamo mettere in pratica durante le partite. Questo ci può aiutare a migliorare. Quando giochi così tante partite ci sono molte più rotazioni, tutte le calciatrici devono essere in forma e pronte a giocarsela e credo che è quello che si concretizzerà per noi.