Borsa | Milano cede lo 044% controcorrente Stellantis e Stm

Borsa: Milano cede lo 0,44%, controcorrente Stellantis e Stm (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' debole Piazza Affari come le altre Borse europee e a pesare sull'indice Ftse Mib (-0,44%) sono Amplifon (-2,43%) all'indomani dei risultati, Hera (-1,39%) e Unipol (-1,38%). Sulla scia dei conti salgono invece Stellantis (+0,65%) e Stmicroelectronics (+0,1%): sono tra i pochi titoli che si muovono in controtendenza rispetto al listino. Quotidiano.net - Borsa: Milano cede lo 0,44%, controcorrente Stellantis e Stm Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' debole Piazza Affari come le altre Borse europee e a pesare sull'indice Ftse Mib (-0,44%) sono Amplifon (-2,43%) all'indomani dei risultati, Hera (-1,39%) e Unipol (-1,38%). Sulla scia dei conti salgono invece(+0,65%) e Stmicroelectronics (+0,1%): sono tra i pochi titoli che si muovono in controtendenza rispetto al listino.

(ansa.it)

E' debole Piazza Affari come le altre Borse europee e a pesare sull'indice Ftse Mib (-0,44%) sono Amplifon (-2,43%) all'indomani dei risultati, Hera (-1,39%) e Unipol (-1,38%). Sulla scia dei conti ...

(corrieredellosport.it)

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede lo 0,26% a 34.925 punti. (ANSA).

(ansa.it)

Avvio di seduta difficile per Piazza Affari dove cresce l'ansia tra gli investitori in vista dei dati macro attesi in settimana, a partire da quelli sul Pil Usa e dell'Eurozona di oggi, e delle elezio ...

(ilsole24ore.com)

Cosi' i future dell'Euro Stoxxx viaggiano in calo dello 0,75%. Milano cede lo 0,56%, Parigi lo 0,29% e Francoforte lo 0,66%. Sul fronte macro l'attenzione e' tutta rivolta ai dati sull'inflazione sia ...