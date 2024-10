Blitz della Polizia a Tor Bella Monaca: due arresti e sanzioni per commercio illegale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Controlli serrati a Roma in vista del Giubileo 2025: fermati spacciatori e riscontrate irregolarità in un minimarket Nel pomeriggio, un’operazione coordinata dalla Questura di Roma ha coinvolto diverse unità della Polizia di Stato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Con il supporto delle unità cinofile, della Polizia scientifica e del reparto volo, gli agenti del commissariato Casilino hanno svolto un’operazione “ad alto impatto” per contrastare attività illecite e garantire la sicurezza in vista del Giubileo del 2025. La missione, inserita all’interno del piano di sicurezza per il Giubileo indetto dal Sommo Pontefice, è rivolta a garantire ordine e controllo non solo nel centro di Roma, dove si concentreranno i pellegrini, ma anche nelle zone periferiche della Capitale. Romadailynews.it - Blitz della Polizia a Tor Bella Monaca: due arresti e sanzioni per commercio illegale Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Controlli serrati a Roma in vista del Giubileo 2025: fermati spacciatori e riscontrate irregolarità in un minimarket Nel pomeriggio, un’operazione coordinata dalla Questura di Roma ha coinvolto diverse unitàdi Stato nel quartiere di Tor. Con il supporto delle unità cinofile,scientifica e del reparto volo, gli agenti del commissariato Casilino hanno svolto un’operazione “ad alto impatto” per contrastare attività illecite e garantire la sicurezza in vista del Giubileo del 2025. La missione, inserita all’interno del piano di sicurezza per il Giubileo indetto dal Sommo Pontefice, è rivolta a garantire ordine e controllo non solo nel centro di Roma, dove si concentreranno i pellegrini, ma anche nelle zone perifericheCapitale.

