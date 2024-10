Ilrestodelcarlino.it - Blitz al Cubo e in stazione: 31 identificati

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Controlli della Polizia per il contrasto a situazioni di degrado giovanile: al setaccio le aree più sensibili della città. Nei giorni scorsi a Cesena sono stati realizzati diversi controlli nelle zona dell’ex, dellaferroviaria e del Foro Annonario. Nell’attività sono state impiegate pattuglie del Commissariato e dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna che hanno identificato in totale 31 persone, di cui 16 gravate da precedenti di Polizia e penali. Tra questi, due soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici del commissariato,e denunciati perchè irregolari sul territorio nazionale. I controlli hanno riguardato i punti di maggiore aggregazione dei giovani in città, tra cui anche strutture ed esercizi commerciali.