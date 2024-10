Imolaoggi.it - Bergoglio: “serve disciplina sui soldi, ridurre le spese”

Leggi tutto 📰 Imolaoggi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CITTÀ DEL VATICANO, 31 OTT – Il Papa, nell’udienza al Dicastero per la Comunicazione, parla dei problemi economici della Santa Sede: “Dovremo fare un po’ più disuiperché voi dovete cercare il modo di risparmiare di più e cercare altri fondi, perché la Santa Sede non può continuare ad aiutarvi come adesso.