"Basta supermercati, stop cemento": blitz di Django, giù la recinzione alle Stiore (Di giovedì 31 ottobre 2024) Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza dell'area della rotatoria Appiani, lungo viale della Repubblica, per identificare i responsabili del raid vandalico avvenuto intorno alle 14 di oggi, 31 ottobre, e che ha visto un gruppetto di giovani, con il viso travisato da Trevisotoday.it - "Basta supermercati, stop cemento": blitz di Django, giù la recinzione alle Stiore Leggi tutto 📰 Trevisotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza dell'area della rotatoria Appiani, lungo viale della Repubblica, per identificare i responsabili del raid vandalico avvenuto intorno14 di oggi, 31 ottobre, e che ha visto un gruppetto di giovani, con il viso travisato da

Blitz del centro sociale Django, smontate le barriere nell'area del nuovo supermercato: «Basta cemento». La polizia li identifica

TREVISO - Hanno smontato una parte delle recinzioni che circondano l'area verde destinata a vedere la costruzione di un nuovo supermercato. Gli attivisti del centro sociale Django sono entrati ...

