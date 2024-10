Gravidanzaonline.it - Bambini che trattengono la pipì: perché lo fanno e le strategie per gestire lo stimolo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Già a partire dai 2-3 anni ipossono iniziare ad avere il controllo dell’evacuazione e della minzione. Il Manuale MSD, infatti, spiega come a 5 anni un bambino sia generalmente in grado di andare in bagno da solo. Eppure, nonostante un bisogno fisiologico che a volte può assumere le forme opposte (l’assenza di controllo, detta enuresi), non è raro che itrattengano la. Una situazione che può creare allarme nei genitori e che può avere diverse cause, non necessariamente fisiche.la? Cause psicologiche e fisiche Il Children’s Bowel & Bladder Charity indica come la vescica di un bambino funzioni meglio quando viene svuotata completamente in maniera regolare, quindi ogni due ore/dure ore e mezza neiin età scolare.