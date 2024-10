Romatoday.it - Bagni rotti e allagamenti nel liceo, dopo la protesta degli studenti scattano gli interventi

Leggi tutto 📰 Romatoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La mobilitazionedell’istituto di istruzione superiore 'Via Silvestri 301', che comprende l’Itis Alessandro Volta e ilscientifico Marcello Malpighi, non è rimasta inascoltata. Il 10 ottobre molti ragazzi avevano scelto di non entrare in classe per partecipare a un sit-in