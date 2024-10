Fanpage.it - Attese alle fermate di bus e tram a Milano, Atm annuncia l’arrivo di 400 autisti: “Ritorno alla normalità entro il 2025”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "In vista nuove assunzioni in grado di ridurre o azzerare gli abbandoni", ha dichiarato Amerigo Del Buono, direttore dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese. "Così la situazione delle linee di superficie, riorganizzata per carenza di, si normalizzeràla fine del 2025"