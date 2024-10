Arte e bambini, un ponte verso il loro mondo interiore. Consigli per i genitori della psichiatra Lucattini

Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’, nelle sue diverse forme (disegno, pittura, scultura, musica, ecc.), rappresenta undirettoildel bambino, offrendo numerosi benefici per la crescita emotiva e psicologica. L', infatti, è molto più di un semplice passatempo. Parla direttamente all’inconscio attraun linguaggio universale, è un mezzo potente per esprimere emozioni, pensieri e sensazioni che spesso le parole non riescono a catturare. L'articolo, unilper i