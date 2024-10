Padovaoggi.it - Arriva "Movember", il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili

Leggi tutto 📰 Padovaoggi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Novembre si mette i baffi e dà il via a “”, la campagna internazionale per sensibilizzare gli uomini sul tumore della prostata e per diffondere il messaggio dell'importanza dellae diagnosi nella popolazione maschile. La sede dell’Istituto Oncologico Veneto - Ircss virerà dal