Lanazione.it - Anci Toscana, alla sindaca di Lucignano Roberta Casini la delega alla sanità

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Per quanto riguarda lagiocheremo in casa. E’ andatadiinfatti laall’interno di. Il nuovo direttivo presieduto dal primo cittadino di Poggibonsi Susanna Cenni ha annunciato infatti ieri le deleghe ai vari sindaci. Laè andata amembro del Consiglio Nazionale in rappresentanza dei piccoli Comuni della, nel corso dell’ultima assemblea. «Sono contenta di questaper il territorio – spiega– come sindaci dobbiamo prestare più attenzione al mondo dellain generale, un aspetto che rischia di restare prerogativa esclusiva delle Asl, mentre invece la ricaduta su cittadini e territorio è notevole.