Napoli, 30 ott. - (Adnkronos) - "Attualmente la situazione nel Mediterraneo non è delle più tranquille: è un'area instabile dove ci sono parecchie crisi e dove ci sono diversi conflitti interni. Questo fa sì che la Marina deve essere sempre più presente per permettere l'utilizzo in sicurezza sia delle linee di comunicazione che sono fondamentali altrimenti le navi non possono arrivare nei nostri porti, ma soprattutto l'utilizzo in sicurezza di tutto l'ambiente marittimo, sia in superficie che sotto la superficie". Lo ha detto ad Adnkronos l'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, intervenuto all'evento organizzato da Confitarma a Napoli. "Il settore della blue economy - ha sottolineato l'Ammiraglio Berutti Bergotto - è sempre stato strategico per l'Italia e lo sarà sempre più perché siamo un Paese con una forte connotazione marittima.

Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto: "Mediterraneo instabile, presenti per sicurezza"

Lo ha detto ad Adnkronos l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, intervenuto all'evento organizzato da Confitarma a Napoli. "Il settore della blue economy - ha sottolineato l'ammiraglio Berutti ...

(Adnkronos) - "Quello che la Marina militare sta facendo è permettere l’utilizzo del mare in sicurezza da parte di tutti gli attori del thruster marittimo: dalle navi ai mercantili ai pescatori. Tutti ...

“Nave Amerigo Vespucci - ha spiega l’Ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare - è la principale nave scuola della Marina Militare e ...

nella foto la sede del Circolo Ufficiali della Marina Militare a Roma L’ ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto con Scajola (foto rep.) Gli uomini della Squadra mobile di Potenza in effetti, registrano ...