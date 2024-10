Comingsoon.it - Amici 24, Trigno e Chiara Bacci hanno infranto il regolamento: in arrivo un provvedimento disciplinare? (VIDEO)

Leggi tutto 📰 Comingsoon.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Guai in vista per: i due allievi di24il. Per loro scatterà un? Ecco cosa è successo!