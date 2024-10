Lapresse.it - Alluvione Valencia, il minuto di silenzio di Re Felipe VI: “Restiamo uniti”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il re di SpagnaVI ha osservato undiin solidarietà alle vittime e alle persone colpite dall’che ha distrutto. “La tempesta non è terminata e ci sono previsioni di rischio” ha detto il sovrano lanciando un appello alla popolazione che ha invitato a “restare unita negli aiuti e nel sostegno” per “superare questo trauma”. Lo riportano i media spagnoli, aggiungendo cheVI ha ordinato che la Guardia reale e il Servizio di sicurezza della casa reale si mobilitino per dare assistenza nelle zone colpite.