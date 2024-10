Unlimitednews.it - Alluvione in Spagna, almeno 158 morti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) MADRID (ITALPRESS) – E’ salito ad158il numero delle vittime causate dall’ondata di maltempo che ha colpito lanelle ultime ore, in particolare modo la comunità autonoma di Valencia. I soccorritori continuano a cercare i dispersi tra il fango e le macerie. Il Primo Ministro Pedro Sánchez, che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, si è recato a Valencia dove ha visitato il Centro di coordinamento delle emergenze, insieme al presidente della comunità locale, Carlos Mazon. Oltre 120.000 gli sfollati,500 persone hanno pernottato in alberghi della regione di Valencia, dove sono impegnati oltre mille militari dell’Unità di emergenza dell’esercito per liberare le strade isolate dal fango.